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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Dünya Kupası'nda VAR krizi: Almanya-Curaçao maçı öncesi hakemin el hareketi gündem oldu!

        Dünya Kupası'nda VAR krizi: Almanya-Curaçao maçı öncesi hakemin el hareketi gündem oldu!

        FIFA, Almanya'nın Curaçao'yu 7-1 yendiği maçta VAR odasında görev yapan Avustralyalı hakem Shaun Evans'ın yaptığı tartışmalı el işaretiyle ilgili inceleme başlattı. Aşırı sağcı çevrelerce sembolleştirilen ters "tamam" hareketi, daha önce 2024 Paris Olimpiyatları'nda da gündeme gelmişti. Avustralyalı beyaz üstünlükçü terörist Brenton Tarrant, Yeni Zelanda'daki camilerde düzenlediği silahlı saldırıda 50 kişiyi öldürmekten tutuklandıktan sonra, 2019 yılında mahkeme salonunda bu işareti yapmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 18:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!

        Almanya ile Curaçao, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun ilk maçında karşılaştı. Mücadeleyi Almanya 7-1 gibi farklı bir skorla kazanırken tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Curaçao turnuvaya puansız başladı.

        Mücadeleye 7-1'lik skordan çok VAR hakemi olarak görev yapan Shaun Evans'ın yaptığı hareket dama vurdu.

        VAR ODASINDA KAMERALARA YANSIDI

        Avustralya A-Ligi'nde görev yapan hakem, beyaz üstünlüğüyle bağlantılı bir sembol olarak yorumlanan ters “OK” el hareketi yaparken görüntülendi.

        Söz konusu işareti yaptığı sırada gülümseyen hakemin hemen ardından arkasını döndüğü görüldü.

        Başparmak ve işaret parmağının birbirine değdiği, elin diğer parmaklarının ise uzatıldığı bu hareket, küresel olarak “tamam” anlamına geliyordu. Ancak son yıllarda, bu hareket beyaz üstünlüğünü (White Supremacy) simgelemek için kullanılmaya başlandı. Hareketi yaparken üç parmak beyazın (White) baş harfi olan W’yi oluştururken, başparmak ve işaret parmağı ise “Güç”ün (Power) baş harfi olan P’yi simgeliyor.

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        AVUSTRALYALI TERÖRİST DE AYNI HAREKETİ YAPMIŞTI

        Avustralyalı beyaz üstünlükçü terörist Brenton Tarrant, Yeni Zelanda’daki camilerde düzenlediği silahlı saldırıda 50 kişiyi öldürmekten tutuklandıktan sonra, 2019 yılında mahkeme salonunda bu işareti yapmıştı.

        FIFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Avustralyalı olan hakem Shaun Evans'ın aynı hareketi yapması ortalığı karıştırdı. FIFA'nın da konuyla alakalı soruşturma başlattığı öğrenildi.

        UZMAN GÖRÜŞÜNE GÖRE 'BEYAZ ÜSTÜNLÜĞÜ' HAREKETİ'

        Futboldaki eşitsizliklere karşı mücadele eden Fare Network, konuyla alakalı bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi: “Uzmanlarımızın görüşüne göre, yapılan bu hareket, küresel aşırı sağ çevrelerde ‘Beyaz üstünlüğü’ sembolü olarak kullanılan ters çevrilmiş ‘OK’ el işaretine açıkça benziyor." denildi.

        GEÇMİŞTEKİ ÖRNEKLERİ CEZAYLA SONUÇLANDI

        2018 yılının Eylül ayında bir ABD Sahil Güvenlik görevlisinin bu hareketi yaptığı iddiası üzerine, kurum sosyal medyada “söz konusu kişiyi görevden aldığını” duyurdu.

        Mayıs 2019'da, MLB'den Chicago Cubs, NBC Sports yayınının arka planında bu hareketi yaptığı için bir taraftarı Wrigley Field stadyumundan men etti. Kulüp, “kamerada bir kişinin ırkçılıkla ilişkilendirilen saldırgan bir el hareketi yaptığı gözlemlendi” dedi.

        BBC'ye göre, Temmuz 2023'te MLS takımı D.C. United, sosyal medya paylaşımında bu sembolü yapan bir atletik antrenörün işine son verdi. Takım, işten çıkarılma nedeninin “ayrımcı bir el hareketi” olduğunu belirtti.

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