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        Ertuğrul Doğan'dan Salah açıklaması!

        Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, transferde adı geçen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah ile herhangi bir anlaşmanın bulunmadığını belirtirken, Nijeryalı futbolcu Nwaiwu için de bekledikleri seviyede bir teklif gelmediğini ve oyuncuyu satmayı düşünmediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 16:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ertuğrul Doğan'dan Salah açıklaması!

        Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün 59. kuruluş yıl dönümü ve Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla stadyumda düzenlenen tören sonrası basın mensuplarının transferle ilgili sorularını yanıtladı. Doğan, Nijeryalı futbolcu Chibuike Nwaiwu'ya beklediklerini teklifin gelmediğini belirterek, "Nwaiwu bizim önemli oyuncumuz. Beklediğimiz teklif gelmediği için satmayı düşünmüyoruz. Beklediğimiz seviyelere gelirse değerlendiririz. Genç oyuncularında hepsini takımda olacakmış gibi de düşünmeyin. Bir kısmını da alıp kiralayacağız" ifadelerini kullandı

        "SALAH İLE BİR ANLAŞMA YOK"

        Adı Trabzonspor ile anılan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah ile ilgili olarak ise Başkan Doğan, "Süreç devam ediyor diye bir şey söylemedim. Durumu anlattım. Anlaşma yok" ifadelerini kullandı.

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        KUTLAMALAR STADYUMDA DEVAM ETTİ

        Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümü ile Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı stadyumda gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. Kulübün ilk şampiyonluk dönemini anlatan özel sunumların yapıldığı programda, şampiyonluk kupaları da sergilendi.

        "HERKES TRABZONSPOR'UN TESİSLERİNDE KALABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"

        Programda konuşan Ertuğrul Doğan, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri konusunda kamuoyunda gündeme gelen tartışmalara da değindi. Mehmet Ali Yılmaz döneminde yapılan tesislerin Trabzonspor açısından önemli bir kazanım olduğunu aktaran Doğan, "Bugün burada tarihimizin iki önemli dönüm noktasını birlikte yaşamanın gururunu yaşıyoruz. Trabzonspor'umuzun Süper Lig'e yükselişinin 50. yılı ve şanlı kulübümüzün kuruluşunu büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Öncelikle onursal başkanımız Mehmet Ali Yılmaz döneminde yapılan tesisler, sağ olsun var olsun, çok zamanında ve çok önemli bir tesis yapmış Trabzon'a" dedi.

        Göreve geldikleri günden bu yana kulübün, tesislerde kalması konusunda herhangi bir baskıyla karşılaşmadıklarını ifade eden bordo-mavililerin başkanı, "Biz de geldikten sonra elimizden geldiği kadarıyla Trabzon'umuza özellikle şunun altını çizeyim; basında sürekli konuşulduğu için belediye başkanımız, bakanlarımız, herkes Trabzonspor'un tesislerde kalabileceğini söyledi. Kimse bizi oradan bir şekilde çıkarmak için uğraşmadı. Bazı buna benzer şeyler konuşuluyor. Bize her türlü konuda yardımcı olmak için, her an her dakika bizden gelen talebi yerine getirmek için bizimle beraber çalışıyorlar. Sağ olsun, var olsunlar" diye konuştu.

        "150 DÖNÜMLÜK BİR YER BULMAK İMKANSIZA YAKIN"

        Trabzonspor'un gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni bir tesis projesi üzerinde çalıştıklarını belirten Başkan Doğan, uygun arazi bulmanın kentteki coğrafi yapı nedeniyle kolay olmadığını söyledi. Doğan, "Bizim istediğimiz Avrupa standartlarında, Trabzonspor'umuza yakışan, önümüzdeki 50 yıl Trabzonspor'un ihtiyaçlarına yetebilecek bir tesis lazım. Bunun için böyle bir metrekarede bir yer lazım. Trabzon'umuzun mevcut coğrafi yapısı belli. 150 dönümlük bir yer bulmak imkansıza yakın bir şey. Böyle bir yer yok" ifadelerini kullandı.

        Mevcut şartlar içerisinde stadyumun yan tarafındaki arazinin en uygun seçenek olduğunu kaydeden Ertuğrul Doğan, "Oluşan şartlar itibarıyla en iyi yer şu anki stadyumun yan tarafındaki arazi. 'Stat ile tesis yan yana olur mu?' deniliyor. Haklı görüşler var. Saygıyla karşılıyorum. Korunaklı bir şekilde idmanların yapılması, dışarıdan takip edilmemesi lazım. Bununla alakalı çalışmalar proje ekipleri tarafından yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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