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        Haberler Spor Futbol Süper Lig BB Erzurumspor Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan bahis soruşturması açıklaması!

        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan bahis soruşturması açıklaması!

        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen yöneticiler arasında yer almasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 09:48 Güncelleme:
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        Erzurumspor FK Başkanı Dal'dan bahis açıklaması!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

        İncelemeye konu olan platform üyeliğinin geçmiş yıllara dayandığını ifade eden Dal, sürecin Erzurumspor FK ile bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

        İşte Dal'ın açıklaması:

        "Söz konusu hesap, uzun yıllar önce müsabakaları takip etmek ve izlemek amacıyla açılmış, sonrasında aktif olarak kullanmadığım eski bir hesaptır. Bahse konu işlemlerin yönetim kurulu üyesi olduğum döneme denk geldiği anlaşılmaktadır.

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        Kulüpler Birliği Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın da ifade ettiği üzere, geçmişte bu konunun kulüp yöneticileri açısından disiplin ihlali oluşturabileceğine ilişkin tarafımıza yapılmış bir bilgilendirme bulunmadığı gibi, şahsım açısından da herhangi bir kasıt veya Erzurumspor'un menfaatlerine aykırı bir amaç kesinlikle söz konusu değildir. Bizim ve ismi geçen yöneticilerimiz için de durum aynıdır.

        Büyük Erzurumspor camiamız ve kıymetli taraftarlarımız müsterih olsun. Bizi tanıyanlar bilirler ki yöneticilik ve başkanlık yaptığım süre boyunca Erzurumspor'un menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Erzurumspor'u ve büyük camiamızı zan altında bırakacak, kulübümüzün itibarına zarar verecek herhangi bir düşünce, eylem veya fiilin içerisinde bulunmam söz konusu olmayacaktır."

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        #erzurumspor fk
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