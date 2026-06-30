Erzurumspor FK'da Amar Gerxhaliu ve Sefa Akgün'le yola devam

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor FK, Amar Gerxhaliu ve Sefa Akgün'le yola devam etme kararı aldı.

TFF'den alınan bilgilere göre, Erzurumspor FK, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak takımda geçiren Kosovalı stoper Amar Gerxhaliu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı ekip, iç transfer kapsamında 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sefa Akgün ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İKİ OYUNCUNUN GEÇEN SENEKİ PERFORMANSI

Geçen sezonu Antalyaspor’dan kiralık olarak Erzurum ekibinde geçiren 24 yaşındaki savunmacı, 1. Lig'de 30 maçta bin 944 dakika süre alırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Gerxhaliu, ligde 1 sarı kart görürken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 287 dakika forma giydi. Sefa Akgün ise geçtiğimiz sezon Erzurumspor FK formasıyla 1. Lig'de 31 karşılaşmada 2 bin 62 dakika görev aldı. Başarılı orta saha oyuncusu bu süreçte 3 gol ve 10 asist üretirken, 1 sarı kart gördü. Sefa Akgün, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 157 dakika süre aldı.

Öte yandan, Erzurumspor FK'da iç transferde hareketlilik yaşanırken, yeni sezon öncesi dış transfer çalışmalarında ise henüz resmi bir gelişme bulunmuyor. Mavi-beyazlı kulüp, dış transferde sessizliğini koruyor.