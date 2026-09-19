Esenler Erokspor: 0 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'de 8. haftasında Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti. Bahadır Öztürk (kk) ve Ahmed Traore'nin golleriyle 4 maç sonra galibiyete ulaşan Fatih Karagümrük, puanını 12'ye çıkardı. Esenler Erokspor ise haftayı 5 puanla tamamladı.
Giriş: 19 Eylül 2026 - 22:19 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 8. haftasında Esenler Erokspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Fatih Karagümrük oldu.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 39'da Bahadır Öztürk (kendi kalesine) ve 90+4. dakikada Ahmed Traore attı.
Bu sonuçla beraber 4 maçlık galibiyet hasretini bitiren Fatih Karagümrük, puanını 12'ye yükseltti. Esenler Erokspor ise 5 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, Muğlaspor'u ağırlayacak.
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