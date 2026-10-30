Esenler Erokspor: 3 - Keçiörengücü: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Esenler Erokspor, evinde Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti. Mame For Faye, Kubilay Kanatsızkuş ve Bahadır Öztürk'ün golleriyle kazanan Esenler Erokspor, puanını 15'e çıkardı. Ligde üst üste 2. kez mağlup olan Keçiörengücü ise 20 puanda kaldı.
Giriş: 30 Ekim 2026 - 21:57 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Esenler Erokspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi oldu.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 51'de Mame For Faye, 53'te Kubilay Kanatsızkuş ve 64. dakikada Bahadır Öztürk attı. Konuk ekibin gollerini ise 15'te Mame Diouf ile 78. dakikada İshak Karaoğul kaydetti.
Bu sonuçla beraber Esenler Erokspor puanını 15'e yükseltirken, ligde oynadığı son iki karşılaşmada yenilen Keçiörengücü ise haftayı 20 puanla tamamladı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Muğlaspor'a konuk olacak. Başkent temsilcisi, Manisa FK'yı ağırlayacak.
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