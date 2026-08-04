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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor'a Nijeryalı santrfor: Ahmed Abdullahi

        Eyüpspor'a Nijeryalı santrfor: Ahmed Abdullahi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 22 yaşındaki Nijeryalı santfor Ahmed Abdullahi'yi transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 22:20 Güncelleme:
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        Eyüpspor'a Nijeryalı santrfor!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Nijeryalı futbolcu Ahmed Abdullahi'yi kadrosuna kattı.

        Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Abdullahi'nin sözleşme süresine dair bilgi paylaşılmazken, şu ifadelere yer verildi:

        "Kulübümüz, Ahmed Abdullahi ile sözleşme imzalamıştır. Ahmed Abdullahi'ye eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz."

        Nijerya ekibi HB Academy Abuja'da altyapı eğitimini alan 22 yaşındaki santrfor, daha önce Belçika ekibi Gent ve İngiltere temsilcisi Sunderland'de forma giydi.

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