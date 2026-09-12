Eyüpspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. 44. dakikada Valentin Mihaila'nın gördüğü kırmızı karta rağmen 21'de Ali Sowe ve 90+2'de Emrecan Bulut'un kaydettiği gollerle kazanan Çaykur Rizespor, puanını 9'a yükseltti. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.
Giriş: 12 Eylül 2026 - 18:56 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Çaykur Rizespor oldu.
Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golü 21'de Ali Sowe ve 90+2. dakikada Emrecan Bulut attı.
Konuk ekipte oynayan Valentin Mihaila, 43. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla beraber Çaykur Rizespor haftayı 9 puanla kapatırken, Eyüpspor ise 3 puanla tamamladı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Karadeniz temsilcisi, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.
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