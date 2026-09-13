Fatih Karagümrük: 1 - Manisa FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile Manisa FK, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük ve Manisa FK, haftayı 9 puanla tamamladı.
Giriş: 13 Eylül 2026 - 22:24 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibinin golünü 31'de Alexsandar Pesic atarken, konuk ekibin beraberlik golünü ise 71. dakikada Julien Anziani kaydetti.
Bu sonuçla beraber ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan İstanbul temsilcisi, puanını 9'a çıkardı. Son 5 maçta kazanamayan Manisa FK da haftayı 9 puanla tamamladı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Manisa FK, İstanbulspor'u ağırlayacak.
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