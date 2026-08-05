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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe arsaVev, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Metalist'i devirdi!

        Fenerbahçe arsaVev, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Metalist'i devirdi!

        Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu yarı finalinde Metalist Kharkiv'i 2-1 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 16:17 Güncelleme:
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        Fenerbahçe ArsaVev tur için avantajı aldı!

        Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu yarı finalinde Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv'i 2-1 yendi.

        Belçika'daki Den Dreef Stadı'nın ev sahipliği yaptığı ve tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci eleme turu yarı final maçında, Metalist Kharkiv ile Fenerbahçe arsaVev karşı karşıya geldi.

        Maçın ilk yarısı Metalist'ten Viktoriya Hiryn'in 15. dakikada ve Fenerbahçe arsaVev'den Ece Türkoğlu'nun 42. dakikada attığı gollerle 1-1 tamamlandı.

        Sarı-lacivertli kulüp, Maria Alve'nin 67. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

        Maçı kazanan Fenerbahçe arsaVev, ikinci eleme turu finaline çıktı.

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        Fenerbahçe arsaVev, ikinci eleme turu finalini de kazanması durumunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turuna yükselecek.

        Diğer yarı final karşılaşmasında ise Belçika temsilcisi OH Leuven ile Sırbistan ekibi ZFK TSC Backa Topola mücadele edecek.

        Kazanan taraf, 2. eleme turu finalinde, sarı-lacivertli kulübün rakibi olacak. Final maçları, 8 Ağustos’ta oynanacak.

        Sarı-lacivertliler, finalde kaybetmesi durumunda UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılacak ve turnuvaya ikinci eleme turundan dahil olacak.

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