Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de 4 ismin görevi belli oldu!

        Fenerbahçe'de 4 ismin görevi belli oldu!

        Fenerbahçe Kulübü, Aziz Yıldırım başkanlığındaki ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada, Barış Göktürk'ün Başkan Vekili, Mahmut Uslu'nun Genel Sekreter, Farideun Geçgel ve Cihan Kamer'in ise futbol şube sorumluları olarak atandığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 17:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe'de 4 ismin görevi belli oldu!

        Fenerbahçe Kulübü, Aziz Yıldırım başkanlığındaki ilk yönetim kurulu toplantısını geçrçekleştirdi. Chobani Stadyumu'ndaki toplantının ardından sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Barış Göktürk'ün Başkan Vekili, Mahmut Uslu'nun Genel Sekreter, Farideun Geçgel ve Cihan Kamer'in ise futbol şube sorumluları olarak atandığı belirtildi.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, mazbata sonrası ilk resmi toplantısını bugün 15 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 – 16.00 arasında gerçekleştirmiş olup; Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı ve gündemde bekleyen acil işlerin sonuca bağlanması üzerine istişare yapmıştır.

        Görev dağılımı ve diğer konularla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup; Kulübümüzün resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

        REKLAM

        Yönetim Kurulu üyelerimizin iş bölümü ve görev dağılımı sonrası kendi faaliyet alanlarında çalışmaları bugün itibari ile başlamıştır.

        Sayın Aziz Yıldırım’ın başkanlığında; Sayın Barış Göktürk Başkan Vekili ve Sayın Mahmut Uslu Genel Sekreter olarak görevlendirilmiştir. Futbol şubelerinden sorumlu yöneticilerin Sayın Feridun Geçgel (Futbol A.Ş.) ve Sayın Cihan Kamer olarak görev almasına ve diğer branşlar ile detaylı görev dağılımının internet sitesi üzerinden yayımlanmasına karar verilmiştir.

        Bununla birlikte, 2026-2027 futbol sezonu kombine satışlarına 17 Haziran 2026 tarihinde yenileme dönemi ile başlanacaktır.

        Kamuoyunun bilgisine sunarız.

        Fenerbahçe Spor Kulübü"

        ÖNERİLEN VİDEO

        130 yıldır ilk kez kapsamlı restorasyon gören haydarpaşa eski ihtişamına adım adım kavuşuyor

        130 yıldır ilk kez kapsamlı restorasyon gören haydarpaşa eski ihtişamına adım adım kavuşuyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak
        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları