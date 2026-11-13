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        Fenerbahçe'de Kocaelispor mesaisi başladı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 21:15 Güncelleme:
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        F.Bahçe, Kocaelispor mesaisine başladı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

        Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde milli takımlarda bulunan futbolculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

        Sarı-lacivertliler, Kocaelispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenman devam edecek.

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        #fenerbahçe
        #süper lig
        #konyaspor
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