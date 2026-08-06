Fenerbahçe'de Sturm Graz mesaisi!

Feenrbahçe'de Sturm Graz ile oynanacak rövanş maçının hazırlıkları ara vermeden başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün akşam oynanan Sturm Graz karşılaşmasına ilk 11’de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Günün antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı iznin ardından cumartesi günü hazırlıklarına devam edecek.