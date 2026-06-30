Fenerbahçe'de Talisca ve Asensio takımla çalıştı!

Akrabaların silahlı kavgası: 12 yaralı

İstanbul'un Pendik ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanırken, sokakta ve park halindeki bir araçta çok sayıda mermi izi tespit edildi (İHA)