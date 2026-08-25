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        Livakovic Barcelona için İspanya'da

        Yabancı kontenjanını düşürmeye çalışan Fenerbahçe, Dominik Livakovic için Barcelona ile anlaştı. Deneyimli eldiven, Katalan devi için İspanya'ya ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 18:58 Güncelleme:
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        Livakovic Barcelona için İspanya'da

        Yabancı kontenjanını boşaltmak için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Barcelona için İspanya'ya gitti.

        Katalan devi ile anlaşmaya varan Hırvat kaleci, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Barcelona'ya imza atacak.

        BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO

        İspanyol basınının haberine göre; Livakovic'in bonservis bedeli de ortaya çıktı. Barça'nın 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon euro ödeyeceği aktarıldı.

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        #fenerbahçe
        #barcelona
        #Dominik Livakovic
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