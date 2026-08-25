Livakovic Barcelona için İspanya'da
Yabancı kontenjanını düşürmeye çalışan Fenerbahçe, Dominik Livakovic için Barcelona ile anlaştı. Deneyimli eldiven, Katalan devi için İspanya'ya ulaştı.
Giriş: 25 Ağustos 2026 - 18:58 Güncelleme:
Yabancı kontenjanını boşaltmak için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Barcelona için İspanya'ya gitti.
Katalan devi ile anlaşmaya varan Hırvat kaleci, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Barcelona'ya imza atacak.
BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO
İspanyol basınının haberine göre; Livakovic'in bonservis bedeli de ortaya çıktı. Barça'nın 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon euro ödeyeceği aktarıldı.
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