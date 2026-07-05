Fenerbahçe'den Diego Carlos açıklaması!
Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başlayan ve sağlık kontrollerine katılmayan Diego Carlos konusunda Fenerbahçe'den yeni bir açıklama geldi.
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un rutin sağlık kontrolleri kapsamında bildirilen programa uymadığını ve katılmadığını açıklamıştı.
Topuk Yaylası'ndaki kamp programı sona eren ve Avusturya'ya geçecek sarı-lacivertliler, deneyimli stoperle ilgili yeni bir duyuru yaptı.
AVUSTURYA KAMPINA KATILACAK
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürmek üzere bugün Avusturya'ya hareket edecektir. Futbolcumuz Diego Carlos, planlanan sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Avusturya kampına katılarak çalışmalarına başlayacaktır." denildi.
Fenerbahçe, 2025 Ocak ayında Diego Carlos'u Aston Villa'dan 11.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
Sarı-lacivertlilere geldiğinde sakatlanan Sambacı oyuncu, sadece 5 maçta 188 dakika forma giyebilmişti.