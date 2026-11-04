UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Mason Greenwood, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

"KAZANACAĞIMIZI HİSSEDİYORDUM"

Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Hiç pes etmedik. Yenikken bile maçı kazanacağımızı hissediyordum. Kuyt'ı, teknik ekibi, oyuncuları ve taraftarları tebrik ediyorum.

"LIVERPOOL, AVRUPA'NIN EN İYİ TAKIMLARINDAN"

Bu maçta birlikte mücadele edip acı çekmemiz gerektiğini biliyorduk. Liverpool, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Geride durdurursak şansımız olacağını biliyorduk. Böyle de oldu!