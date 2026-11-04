UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE'NİN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU GÖSTERDİK"

Çok mutluyum. Golüm taraftarlarımıza armağan olsun. Zor zamanlar geçiriyoruz. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu gösterdik. Herkes hissetmiştir, maça inanılmaz başladık. Direkten dönen topumuz vardı, şanssız bir gol yedik, başardık, geri döndük. Fenerbahçe büyüklüğü budur. Herkese canı gönülden teşekkür ederim. Bu galibiyet, inşallah bu sezonun dönüm noktası olur.

"ANA HEDEFİMİZ LİG ŞAMPİYONLUĞU AMA...

Geçen hafta Slavia'ya karşı 2-0 öndeyken talihsiz bir beraberlik aldık. Bugün çok güzel bir galibiyet aldık. 5 puanımız var, önümüzde Shakhtar ve LASK var. Bizim ana hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu ama Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz.