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        F.Bahçe'nin Rize hazırlıkları devam etti

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 19:57 Güncelleme:
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        F.Bahçe'nin Rize hazırlıkları devam etti

        Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun şekilde gerçekleştirildi.

        Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel bireysel çalışmalarla sona erdi.

        Antrenman öncesi yeni yaşına giren Mason Greenwood için doğum günü kutlaması yapıldı. İngiliz futbolcu, kendisi için hazırlanan yaş günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfledi.

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        Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanın ardından Turan Tovuz PFK ile oynayacağı hazırlık maçı için Azerbaycan’a gidecek. 3 Ekim Cumartesi günü Tofiq Bahramov Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.

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        #fenerbahçe
        #çaykur rizespor
        #süper lig
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