Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı kamp kadrosu açıklandı!

        Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı kamp kadrosu açıklandı!

        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz'a konuk olacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 14:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İşte F.Bahçe'nin Sturm Graz maçı kamp kadrosu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Ederson viral enfeksiyon, Anthony Musaba ise ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı.

        Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif, Vedat Muric.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Almanya'da AfD protestosu
        Almanya'da AfD protestosu
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Demet Şener sırrını açıkladı
        Demet Şener sırrını açıkladı
        Korkunç görüntü! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü!
        Korkunç görüntü! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü!
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Nunez adım adım Trabzonspor'a!
        Nunez adım adım Trabzonspor'a!
        Bodrum'da sürpriz yakınlaşma
        Bodrum'da sürpriz yakınlaşma
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        Bitez'de aile saadeti
        Bitez'de aile saadeti
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        Mekke Anlaşması kime karşı ?
        Mekke Anlaşması kime karşı ?
        Kıyı ve sahillere bakanlık el attı
        Kıyı ve sahillere bakanlık el attı
        İnşaat maliyetinde kırılım
        İnşaat maliyetinde kırılım
        Zorunlu trafik sigortasında primler belli oldu
        Zorunlu trafik sigortasında primler belli oldu