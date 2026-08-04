Fenerbahçe, tarihinde 3. kez Sturm Graz ile karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, yarın saat 21.00'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Avusturya temsilcisi Sturm Graz’ı ağırlayacak.

Bir önceki turda Polonya takımı Gornik Zabrze'yi eleyen sarı-lacivertlilerde hedef, turun ilk maçında avantaj elde etmek. Graz ekibi ise önceki turda İskoç takımı Hearts'ı iki maçta da yenerek üst tura yükseldi.

FENERBAHÇE, STURM GRAZ'LA 3. KEZ KARŞILAŞACAK

Sarı-lacivertliler, Sturm Graz ile tarihinde 3. defa rakip oluyor. İki ekip daha önce 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya geldi. Söz konusu eşleşmenin ilk ayağında, 27 Temmuz 2017’de Avusturya'da oynanan maçı kazanan 2-1’lik skorla Fenerbahçe oldu. 3 Ağustos 2017'deki rövanşta ise Kadıköy’de 1-1'lik beraberliğin ardından Kanarya turu geçti.

AVRUPA KUPALARI'NDA 303. MAÇ

Fenerbahçe, bu müsabakayla beraber Avrupa kupalarında 303. kez oynayacak. Kanarya, geride kalan 302 maçta 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 411 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde 424 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİ'NDE 45. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe bugüne kadar 44 kez eleme maçlarında boy gösterdi. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 16’sında galip gelirken 14’er kez de beraberlik ve mağlubiyet aldı. Kanarya bu müsabakalarda rakiplerine 64 gol atarken, 51 tane de gol yedi.