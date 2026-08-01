Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi ve Dorgeles Nene müjdesi
Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü evimizde Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı Lacivertliler'de sakatlığını atlatan Vedat Muriqi ve Dorgeles Nene, takımla beraber çalışmalarına başladı.
Giriş: 01 Ağustos 2026 - 21:17 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve Dorgeles Nene, takımla beraber çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma, core ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Dar alandaki pas oyunlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe-Sturm Graz karşılaşması, 5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadı'nda oynanacak.
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