Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın cezası milli ara sonrası bitiyor
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın bahis soruşturması kapsamında aldığı 6 aylık hak mahrumiyeti cezası milli arada bitiyor.
Giriş: 21 Eylül 2026 - 20:11 Güncelleme:
Bahis soruşturması kapsamında PFDK tarafından 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan Fenerbahçe'nin orta sahası Mert Hakan Yandaş, milli arada sahalara geri dönüyor.
Eylül ayındaki milli arada cezası bitecek olan tecrübeli oyuncu, Süper Lig'in 7. haftasındaki Çaykur Rizespor deplasmanında şans bulabilmesi halinde kadroda yer alacak.
32 yaşındaki futbolcunun cezası 1 Ekim'de sona erecek.
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