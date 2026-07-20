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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri'nin VNL Final Etabı maç programı belli oldu!

        Filenin Efeleri'nin VNL Final Etabı maç programı belli oldu!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın VNL Final Etabı maç programı belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 17:58 Güncelleme:
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        İşte Filenin Efeleri'nin maç programı!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) final etabının maç programı belli oldu.

        Çin'in Ningbo kentinde 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 29 Temmuz Çarşamba günü TSİ 10.00'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

        Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki milli takım, Slovenya'yı elemesi halinde 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle 1 Ağustos Cumartesi günü yarı finalde mücadele edecek.

        Yarı final müsabakaları 1 Ağustos Cumartesi günü TSİ 10.00 ve 14.30'da yapılacak. Organizasyonda üçüncülük maçı 2 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da, final ise aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak.

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