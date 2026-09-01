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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları çeyrek final için Azerbaycan karşısında!

        Filenin Sultanları çeyrek final için Azerbaycan karşısında!

        CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen Filenin Sultanları, bugün saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda çeyrek final için Azerbaycan ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları çeyrek final için sahada!

        CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün çeyrek final için Azerbaycan'la karşılaşacak.

        Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Sırbistan Voleybol Federasyonundan Predrag Balandzic ve Yunanistan Voleybol Federasyonundan Theodora Kyriopoulou yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden A Milli Voleybol Takımı, son müsabakasında Polonya'ya 3-2 kaybederek grubu 2. sırada tamamladı.

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        Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya'yla birlikte C Grubu'nda yer alan Azerbaycan, 5 maçta 3 galibiyet alarak 3. oldu.

        Karşılaşmayı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek.

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        #Voleybol
        #Filenin Sultanları
        #A Milli Kadın Voleybol Takımı
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