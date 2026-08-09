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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları hazırlık maçında Fransa'yı devirdi

        Filenin Sultanları hazırlık maçında Fransa'yı devirdi

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Fransa ile karşılaştığı üçüncü özel maçtan 3-1 galip ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 15:34 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları Fransa'yı devirdi

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, kamp yaptıkları Antalya'daki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadeleyi 25-22, 21-25, 25-18, 25-17'lik setlerle kazandı.

        Millilerde Elif Şahin, Hande Baladın, Sinead Jack-Kısal, Melissa Vargas, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, Deniz Uyanık ve Berka Buse Özden maçta görev aldı.

        Bu arada oynanan ekstra seti ise 25-16'lık skorla A Milli Kadın Voleybol Takımı üstün tamamladı.

        Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

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