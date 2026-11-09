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        Haberler Spor Futbol İtalya Fiorentina: 2 - Juventus: 2 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        Fiorentina: 2 - Juventus: 2 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        İtalya Serie A'nın 11. haftasında Fiorentina ile Juventus karşı karşıya gelirken, Juventus iki kez geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ev sahibinin gollerini Pellegrino ve Njie atarken, Juve'nin golleri Woltemade ve Bremer'den geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 00:44 Güncelleme:
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        Fiorentina kaçtı, Juventus yakaladı!

        İtalya Serie A'nın 11. haftasında Fiorentina ile Juventus karşı karşıya geldi. Dört gollü müthiş mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.

        Ev sahibi Fiorentina maçta iki kez öne geçmesine rağmen pes etmeyen Juve 1 puan almayı başardı.

        Floransa ekibinin gollerini 4. dakikada Pellegrino ile 54. dakikada Njie atarken, Torino temsilcisinin golleri 32'de Woltemade ile 66'da Bremer'den geldi.

        Ligde 15. sırada yer alan Fiorentina puanını 9'a çıkarırken, zirvenin 11 puan gerisine düşen 7. sıradaki Juventus ise puanını 18 yaptı.

        Juventus'ta milli futbolcu Zeki Çelik 56. dakikada oyuna girdi.

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