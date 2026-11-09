İstanbul'da, Kırgızistan uyruklu 35 yaşındaki Aizhıbek Nurgzy Kyzy'nin, kaldığı evde bıçaklanarak öldürülmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Çalışmak için Ankara'dan İstanbul'a gelen ve bir arkadaşının evinde geçici olarak kalan genç kadın, ev sahibi 32 yaşındaki Vanera S. ile tartıştı. İddiaya göre a... Daha Fazla Göster

İstanbul'da, Kırgızistan uyruklu 35 yaşındaki Aizhıbek Nurgzy Kyzy'nin, kaldığı evde bıçaklanarak öldürülmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Çalışmak için Ankara'dan İstanbul'a gelen ve bir arkadaşının evinde geçici olarak kalan genç kadın, ev sahibi 32 yaşındaki Vanera S. ile tartıştı. İddiaya göre alkollü olduğu belirtilen Vanera S. 'nin yüksek sesle telefonla konuşması nedeniyle başlayan tartışmada, göğsünden ve yüzünden bıçaklanan Kyzy hayatını kaybederken, şüphelinin ve olaya tanık olan arkadaşının ifadeleri cinayetin perde arkasını ortaya çıkardı. Daha Az Göster