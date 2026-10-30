Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Meksika GP'de gözler Kimi Antonelli'de olacak!

        Formula 1 Meksika GP'de gözler Kimi Antonelli'de olacak!

        Formula 1'de heyecan, sezonun 19. yarışı olan Meksika Grand Prix'si ile devam edecek. Mercedes pilotu Kimi Antonelli, alacağı sonuç ile birlikte kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşabilir.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 11:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Meksika GP'de gözler Antonelli'de olacak!

        Formula 1'de sezonun 19. yarışı Meksika'da düzenlenecek. Meksika Grand Prix'si, Başkent Meksiko'da bulunan 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak.

        Yarışta sıralama turları pazar günü TSİ 00.00'da, yarış da aynı gün TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek.

        Şampiyona lideri Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, alacağı sonuca göre şampiyonluğunu ilan edebilir.

        İlk olarak 1963 yılında burada düzenlenen yarışta en hızlı turu 2021 yılında 1:17.774 derecesiyle Finlandiyalı sürücü Valtteri Bottas attı. Meksika'da geçtiğimiz yılki yarışta ise Lando Norris, damalı bayrağı ilk gören pilot oldu.

        REKLAM

        Sezonda geride kalan 18 yarışta Kimi Antonelli 9, George Russell 3, Lando Norris ve Max Verstappen 2'şer, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton da 1'er kez kazandı.

        Meksika Grand Prix’si öncesi pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5’i şöyle:

        PİLOTLAR:

        1 - Kimi Antonelli (İtalya): 365 puan

        2 - George Russell (Büyük Britanya): 242 puan

        3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 241 puan

        4 - Max Verstappen (Hollanda): 236 puan

        5 - Charles Leclerc (Monako): 233 puan

        TAKIMLAR:

        1 - Mercedes: 607 puan

        2 - Ferrari: 474 puan

        3 - Red Bull: 355 puan

        4 - McLaren: 355 puan

        5 - Racing Bulls: 102 puan

        ÖNERİLEN VİDEO

        Oyuncak araba için 7 yaşında ölüm

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, su birikintisine düşen oyuncağını almak isterken içine düşen 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mutlu'nun ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)

        #formula 1
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türk Dünyası Yüzyılı" mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türk Dünyası Yüzyılı" mesajı
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Arkadaşının dükkanına girdi! 115 kiloluk gümüş soygunu
        Arkadaşının dükkanına girdi! 115 kiloluk gümüş soygunu
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Bakan Tekin’den eğitimde yeni dönem mesajları
        Bakan Tekin’den eğitimde yeni dönem mesajları
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri hızlanıyor
        İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri hızlanıyor
        Dönüşü muhteşem oldu
        Dönüşü muhteşem oldu
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        Baba öldü, oğlu yaralı... 8 kurşunlu husumet
        Baba öldü, oğlu yaralı... 8 kurşunlu husumet
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Oyuncak araba için 7 yaşında ölüm
        Oyuncak araba için 7 yaşında ölüm
        Meseleleri değerlendirdi
        Meseleleri değerlendirdi