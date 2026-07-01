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        Haberler Spor Futbol 1 Temmuz Dünya Kupası maçları: Bugün hangi maçlar var?

        1 Temmuz Dünya Kupası maçları: Bugün hangi maçlar var?

        2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı 1 Temmuz Çarşamba günü oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen takımlar sahaya çıkarken futbolseverler de günün maç programını yakından takip ediyor. Meksika, İngiltere ve Belçika gibi favori ekiplerin mücadele edeceği günde, Dünya Kupası fikstürü ve maç saatleri merak konusu oldu. Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte 1 Temmuz 2026 maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 08:00 Güncelleme:
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        Dünya Kupası'nda eleme turunun temposu 1 Temmuz itibarıyla daha da yükseliyor. Oynanacak karşılaşmalar, turnuvaya devam edecek ekipleri belirlerken, futbolseverlerin gözü günün fikstürüne çevrildi. Dev mücadelelerde sürpriz sonuçlar yaşanıp yaşanmayacağı merak edilirken, 1 Temmuz Dünya Kupası maç programı ve karşılaşmaların başlama saatleri araştırılıyor. İşte günün maçları...

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        DÜNYA KUPASI’NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        1 Temmuz Çarşamba günü son 32 turu dört karşılaşmayla devam edecek. Günün programında Meksika - Ekvador, İngiltere - Demokratik Kongo, Belçika - Senegal maçları yer alıyor.

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        1 Temmuz 2026 Çarşamba 04.00 Meksika - Ekvador

        1 Temmuz 2026 Çarşamba 19.00 İngiltere - Demokratik Kongo

        1 Temmuz 2026 Çarşamba 23.00 Belçika - Senegal

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