Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası 2026 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı kızıştı!

        2026 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı kızıştı!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında zirvede, 7'şer golü bulunan Arjantinli Lionel Messi, Fransız Kylian Mbappe ve son 16 turunda Brezilya'ya attığı 2 gol ile Norveçli Erling Haaland bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 10:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 Dünya Kupası'nda yıldız futbolcular ülkelerini sırtlayan isimler oldu...

        2

        Turnuvada adım adım sona doğru gidilirken, gol krallığı yarışı da kızıştı...

        3

        Arjantin'de Lionel Messi, Norveç'te Erling Haaland ve Fransa'da ise Kylian Mbappe 7'şer golle zirvede bulunuyor...

        4

        İşte 2026 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı...

        5

        10- JUDE BELLINGHAM - İngiltere

        4 gol

        6

        9- JULIAN QUINONES - Meksika

        4 gol

        7

        8- VINICIUS JUNIOR - Brezilya

        4 gol

        8

        7- MIKEL OYARZABAL - İspanya

        4 gol

        9

        6- ISMAILA SARR - Senegal

        4 gol

        10

        5- OUSMANE DEMBELE - Fransa

        4 gol

        11

        4- HARRY KANE - İngiltere

        6 gol

        12

        3- LIONEL MESSI - Arjantin

        7 gol

        13

        2- ERLING HAALAND - Norveç

        7 gol

        14

        1- KYLIAN MBAPPE - Fransa

        7 gol

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ölmeden önce dakikalarca darbedilmiş; o anlar kamerada

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 27 yaşındaki Abdulkadir Ataş'ın silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olay anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası kaydında Ataş'ın, hayatını kaybetmeden önce yerde yaralı halde yatarken dakikalarca darp edildiği yer aldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi yarın başlayacak
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi yarın başlayacak
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız
        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuk hayatını kaybetti!
        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuk hayatını kaybetti!
        Canları yana yana öğrendiler
        Canları yana yana öğrendiler
        Şımarıklık değil, sendrom!
        Şımarıklık değil, sendrom!
        Tahran'da Hamaney'e veda
        Tahran'da Hamaney'e veda
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Brezilya'ya Haaland'lı Norveç şoku!
        Brezilya'ya Haaland'lı Norveç şoku!
        "Sarkıntılık" iddiasıyla varil cinayetinde anne ile oğlunun cezası açıklandı!
        "Sarkıntılık" iddiasıyla varil cinayetinde anne ile oğlunun cezası açıklandı!
        JPMorgan altın tahminini düşürdü
        JPMorgan altın tahminini düşürdü
        "Yaz bitmeden düğünü yaparız"
        "Yaz bitmeden düğünü yaparız"
        Netanyahu ve Trump arasında çatlak mı var?
        Netanyahu ve Trump arasında çatlak mı var?
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        4 bölge için sağanak yağmur ve sel baskını uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur ve sel baskını uyarısı