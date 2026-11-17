Kabataş'ta yolun karşısına geçen yayayı tartıştığı otomobildeki 2 kişi bıçakladı

Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) – KABATAŞ'ta yolun karşısına geçtiği sırada otomobilde bulunan kişilerle tartışan Yağız Azam G. (20), bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Yağız Azam G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ... Daha Fazla Göster Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) – KABATAŞ'ta yolun karşısına geçtiği sırada otomobilde bulunan kişilerle tartışan Yağız Azam G. (20), bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Yağız Azam G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin plakası ve 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Yakalanan şüphelilerden Recep S.'nin (31) 23 suç kaydı olduğu öğrenildi. (DHA) Daha Az Göster