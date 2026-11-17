Beşiktaş'tan Anguissa hamlesi
Beşiktaş, Napoli'de forma giyen orta saha oyuncusu Frank Zambo Anguissa'yı gündemine aldı. Kamerunlu futbolcuyla Marsilya'nın da ilgilendiği ve Siyah Beyazlılar'la transfer yarışı içinde olduğu öğrenilirken, İtalyan devinin Anguissa adına en az 10 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği ileri sürüldü. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın, Napoli forması giyen Frank Zambo Anguissa'yı transfer gündemine aldığı iddia edildi.
Actu Cameroun'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Kamerunlu orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.
HEDEF GÜÇLÜ BİR ORTA SAHA
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da Anguissa'yı orta sahayı güçlendirmek için öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlediği iddia edildi. 30 yaşındaki futbolcuyla Olympique Marsilya'nın da ilgilendiği belirtildi.
EN AZ 10 MİLYON AVRO
Napoli'nin Anguissa'nın transferine izin vermek için en az 10 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.
İtalyan ekibinin ayrıca Kamerunlu oyuncunun yerine alternatif bir isim bulmadan transfere onay vermeye sıcak bakmadığı aktarıldı.
Napoli ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden Anguissa için Beşiktaş ve Marsilya'nın ocak ayındaki transfer döneminde girişimde bulunabileceği öğrenildi.