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        Haberler Spor Futbol Bugün kimin maçı var? 22 Temmuz günün maç programı ile hangi maç, hangi kanalda?

        Bugün kimin maçı var? 22 Temmuz günün maç programı ile hangi maç, hangi kanalda?

        Avrupa kupalarında yeni sezon heyecanı bugün oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Rams Başakşehir, sahasında Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yu ağırlayarak rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefleyecek. Futbolseverler ise "Bugün hangi maçlar var, hangi karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 22 Temmuz Çarşamba gününün maç programı ve canlı yayın ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 08:28 Güncelleme:
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        Futbol tutkunlarını Avrupa kupalarında birbirinden önemli mücadelelerin beklediği bir akşam yaşanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçlarıyla birlikte takımlar üst tur yolunda ilk sınavlarını verecek. Gecenin en dikkat çeken randevularından birinde Rams Başakşehir, kendi sahasında Inter Turku'yu konuk edecek. Peki 22 Temmuz Çarşamba günü kimin maçı var, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün maç takvimi...

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        22 TEMMUZ GÜNÜN MAÇLARI

        UEFA Şampiyonlar Ligi - 2.Eleme Turu

        20:00 Omonia Nicosia-Kairat

        20:30 Levski Sofia-Universitatea Craiova

        22:00 Egnatia Rrogozhine-Celje

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        UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu

        19:00 Neftçi PFK-Dinamo Minsk

        20:00 Bohemians-Ballkani

        20:45 Başakşehir FK-Inter Turku (TRT 1)

        21:00 Vardar Skopje-Riga FC

        21:30 Spartak Trnava-CSKA 1948 Sofia

        22:00 Zeleznicar Pancevo-Sporting Braga

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