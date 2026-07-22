Bugün kimin maçı var? 22 Temmuz günün maç programı ile hangi maç, hangi kanalda?
Avrupa kupalarında yeni sezon heyecanı bugün oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Rams Başakşehir, sahasında Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yu ağırlayarak rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefleyecek. Futbolseverler ise "Bugün hangi maçlar var, hangi karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 22 Temmuz Çarşamba gününün maç programı ve canlı yayın ekranı...
Futbol tutkunlarını Avrupa kupalarında birbirinden önemli mücadelelerin beklediği bir akşam yaşanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçlarıyla birlikte takımlar üst tur yolunda ilk sınavlarını verecek. Gecenin en dikkat çeken randevularından birinde Rams Başakşehir, kendi sahasında Inter Turku'yu konuk edecek. Peki 22 Temmuz Çarşamba günü kimin maçı var, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün maç takvimi...
22 TEMMUZ GÜNÜN MAÇLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi - 2.Eleme Turu
20:00 Omonia Nicosia-Kairat
20:30 Levski Sofia-Universitatea Craiova
22:00 Egnatia Rrogozhine-Celje
UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu
19:00 Neftçi PFK-Dinamo Minsk
20:00 Bohemians-Ballkani
20:45 Başakşehir FK-Inter Turku (TRT 1)
21:00 Vardar Skopje-Riga FC
21:30 Spartak Trnava-CSKA 1948 Sofia
22:00 Zeleznicar Pancevo-Sporting Braga