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        Haberler Spor Futbol Bugünkü maç programı 28 Temmuz 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maç programı 28 Temmuz 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Avrupa futbolunda eleme turu heyecanı hız kesmeden sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmaları, 28 Temmuz Salı günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Günün ilk düdüğü KuPS Kuopio ile Sabah arasındaki mücadelede çalarken, akşam saatlerinde birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak? İşte 28 Temmuz Salı gününün maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 08:34 Güncelleme:
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        Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği Avrupa kupaları maratonu bugün birbirinden önemli karşılaşmalarla devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda takımlar, bir üst tura yükselme hedefiyle sahaya çıkacak. Gün boyu devam edecek mücadelelerde kritik eşleşmeler futbol gündemini belirlerken, sporseverler "Bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 28 Temmuz Salı gününün güncel maç programı ve karşılaşma saatleri...

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        28 TEMMUZ SALI BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        UEFA Şampiyonlar Ligi | 2. Eleme Turu:

        18.00 KuPS Kuopio-Sabah

        19:00 Lincoln Red Imps-Mjallby

        21:00 Dinamo Zagreb-Thun

        21:15 Celje-Egnatia Rrogozhine

        21:45 Hearts-Sturm Graz

        22:00 Shamrock Rovers-FC Ararat-Armenia

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        UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu:

        20:00 Apollon Limassol-Dila Gori

        20:00 Riga FC-Vardar Skopje

        20:30 CSKA 1948 Sofia-Spartak Trnava

        21:00 Drita-Floriana

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