Ergin Ataman 'dalya' diyecek!

Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'nı ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Ay-yıldızlı ekip, ev sahibi olduğu 2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası'nın ardından üçüncü kez bu başarıyı elde etti.

Ergin Ataman yönetiminde 2022 Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda veda eden milli takım, 2023 Dünya Kupası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ise katılma hakkı kazanamadı.