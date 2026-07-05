Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman 'dalya' diyecek!

        Ergin Ataman 'dalya' diyecek!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, ay-yıldızlı ekibin başında 100. maçına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 11:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin yarın sahasında İsviçre ile oynayacağı karşılaşmada önemli bir kilometre taşını geride bırakacak.

        Avrupa'nın en başarılı başantrenörleri arasında kabul edilen Ergin Ataman, kariyerinde yeni bir ilke imza atarak ikinci dönemini yaşadığı A Milli Takım'da "dalya" diyecek.

        2

        99 MAÇTA 55 GALİBİYET

        A Milli Basketbol Takımı, Ergin Ataman yönetiminde 99 müsabakaya çıktı.

        Milliler, bu maçlarda 55 galibiyet ve 44 mağlubiyet aldı.

        3

        İLK DÖNEMİ: MART 2014 - AĞUSTOS 2016

        Ergin Ataman'ın A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndaki ilk dönemi yaklaşık 2,5 yıl sürdü.

        Deneyimli başantrenör, 22 Mart 2014'te büyük hedeflerle ay-yıldızlıların başına getirildi.

        4

        Türkiye, Ataman'ın ilk döneminde 2014 FIBA Dünya Kupası, 2015 Avrupa Şampiyonası ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde mücadele etti.

        2014 Dünya Kupası'na çeyrek finalde, 2016 Olimpiyat Elemeleri'ne ise yarı finalde veda eden milli takım, 2015 Avrupa Şampiyonası'nda da son 16 turunda elendi.

        Ergin Ataman, 31 Ağustos 2016'da milli takımdaki görevinden ayrıldı.

        5

        DÖNÜŞÜ GÜMÜŞ MADALYAYLA TAÇLANDI

        A Milli Basketbol Takımı ile başantrenör Ergin Ataman'ın yolları, Nisan 2022'de yeniden kesişti.

        Milliler, tecrübeli başantrenörün ikinci döneminde çok önemli bir başarıya imza attı.

        6

        Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'nı ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Ay-yıldızlı ekip, ev sahibi olduğu 2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası'nın ardından üçüncü kez bu başarıyı elde etti.

        Ergin Ataman yönetiminde 2022 Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda veda eden milli takım, 2023 Dünya Kupası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ise katılma hakkı kazanamadı.

        7

        KULÜP KARİYERİNDE 29 KUPASI VAR

        Ergin Ataman, kulüpler düzeyinde 6'sı Avrupa kupalarında olmak üzere 29 şampiyonluk yaşadı.

        8

        Anadolu Efes'te 2 Avrupa Ligi, 4 lig, 5 Cumhurbaşkanlığı ve 3 Türkiye Kupası kazanan Ataman, Beşiktaş'ta ise birer lig, EuroChallenge ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

        Galatasaray'ın başında birer lig ve Avrupa Kupası kazanma başarısı gösteren 60 yaşındaki başantrenör, Ülkerspor'da ise 2'şer kez Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupası zaferi elde etti.

        9

        İtalya temsilcisi Montepaschi Siena ile Saporta Kupası sevinci yaşayan Ergin Ataman, Türk Telekom'da da Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

        Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak görev yaptığı Panathinaikos ile bir EuroLeague, bir Yunanistan Ligi ve iki Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        10
        ÖNERİLEN VİDEO

        Kışın hareketsiz kalan çocuklar yazın sakatlanabilir

        Kışın hareketsiz kalan çocuklar yazın sakatlanabilir

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Türkiye'ye ders verdiler
        Türkiye'ye ders verdiler
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Düğüne ünlü akını
        Düğüne ünlü akını
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        Bodrum’da pompalı tüfekli saldırı
        Bodrum’da pompalı tüfekli saldırı
        Aile tatili devam ediyor
        Aile tatili devam ediyor
        Define kazısında acı son
        Define kazısında acı son
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Beşiktaş, Nübel transferinde sona yaklaştı!
        Beşiktaş, Nübel transferinde sona yaklaştı!
        'Sultan' tatilde
        'Sultan' tatilde