Fenerbahçe, Lukaku transferinde sona yaklaştı!
Fenerbahçe, Napoli forması giyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku konusunda sona geldi. Sarı lacivertliler, Lukaku ile sözleşme konusunda anlaşmaya varırken, Napoli ile yapılan resmi temaslarda da detaylar görüşülüyor.
Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku transferinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertliler ile Napoli arasındaki görüşmelerde sona yaklaşılırken, transferin daha önce hiç olmadığı kadar yakın olduğu belirtildi.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Fenerbahçe ile Napoli arasındaki görüşmeler bugün de devam etti.
Son saatlerde ise Napoli ile Fenerbahçe tarafı anlaşmaya çok yaklaştı ve sözleşme konusundaki müzakereler de ilerleme kaydedildi.
Fabrizio Romano ise Fenerbahçe'nin Lukaku için yaptığı 6 milyon euroluk ilk teklifin Napoli tarafından reddedildiğini ve sarı-lacivertlilerin yeni bir teklif hazırladığını aktarmıştı.
LUKAKU'DAN FENERBAHÇE'YE ONAY
Transferde oyuncu tarafındaki anlaşma ise tamamlandı.
Lukaku'nun avukatı Ledure aracılığıyla Fenerbahçe ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı ve Belçikalı yıldızın transfere onay verdiği belirtildi.
33 yaşındaki Lukaku, geçtiğimiz sezon Napoli'de sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta forma giyebildi ve 1 gol kaydetti.