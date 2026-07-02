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        Haberler Spor Voleybol FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI || A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman başlıyor, saat kaçta?

        FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI || A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman başlıyor, saat kaçta?

        2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde grup etabının son haftası için geri sayım başladı. İlk iki haftadaki başarılı performansıyla üst sıralardaki yerini koruyan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya etabındaki ilk sınavında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından etkileyecek kritik mücadele öncesinde sporseverler, "Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Filenin Sultanları'nın VNL 3. hafta maç programı ve canlı yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü ve son hafta karşılaşmaları için Japonya'da parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Finaller öncesi puan tablosunda büyük önem taşıyan etapta Türkiye; Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile mücadele edecek. İlk maçta güçlü rakibi Polonya'yı ağırlayacak ay-yıldızlı ekibin karşılaşma tarihi, başlama saati ve yayın kanalı voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte Türkiye-Polonya maçıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...

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        FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

        Milletler Ligi VNL'nin üçüncü ve son etabı 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya ve Çin'de düzenlenecek.

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        Türkiye'nin üçüncü haftadaki maç programı TSİ şöyle:

        8 Temmuz:

        06.00 Türkiye-Polonya

        10 Temmuz:

        07.00 ABD-Türkiye

        11 Temmuz:

        13.20 Japonya-Türkiye

        12 Temmuz:

        09.30 Tayland-Türkiye

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        A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI VNL PUAN SIRALAMASI GÜNCE TABLOSU

        VNL'de ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

        Sıra Takım G M P:

        1 ABD 7 1 20

        2 Brezilya 7 1 20

        3 İtalya 6 2 18

        4 Polonya 6 2 17

        5 Japonya 6 2 16

        6 Türkiye 6 2 15

        7 Kanada 5 3 15

        8 Çin 5 3 14

        9 Hollanda 4 4 12

        10 Çekya 4 4 11

        11 Almanya 3 5 11

        12 Belçika 3 5 8

        13 Sırbistan 2 6 10

        14 Tayland 2 6 9

        15 Ukrayna 2 6 6

        16 Bulgaristan 2 6 5

        17 Dominik Cumhuriyeti 1 7 5

        18 Fransa 1 7 4

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