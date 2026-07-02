Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü ve son hafta karşılaşmaları için Japonya'da parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Finaller öncesi puan tablosunda büyük önem taşıyan etapta Türkiye; Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile mücadele edecek. İlk maçta güçlü rakibi Polonya'yı ağırlayacak ay-yıldızlı ekibin karşılaşma tarihi, başlama saati ve yayın kanalı voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte Türkiye-Polonya maçıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...