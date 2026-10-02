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        Haberler Spor Futbol Fransa İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fransa İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fransa ile İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. A Milli Takım'ın da yer aldığı grupta oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler Fransa İtalya maçının başlama saati yayın bilgilerini araştırıyor. Fransa gruptaki güçlü konumunu korumak isterken İtalya da puan tablosunda avantaj elde etmeyi hedefliyor. Peki Fransa İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fransa İtalya maçı canlı yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 21:49 Güncelleme:
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        1

        UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan Fransa İtalya karşılaşmasıyla devam ediyor. İki takımın mücadelesi, grubun puan durumunu ve üst sıralardaki dengeleri yakından ilgilendiriyor. Kritik mücadele öncesinde Fransa İtalya karşılaşmasının maç saati ve canlı yayın bilgisi gündemi meşgul etmeye başladı . Peki Fransa İtalya maçı canlı olarak nereden izlenir, karşılaşma saat kaçta başlayacak? İşte Fransa İtalya maçı canlı izle bilgisi...

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        FRANSA İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

        Fransa İtalya maçı 2 Ekim 2026 Cuma günü 21.45'te oynanacak.

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        FRANSA İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fransa ile İtalya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        FRANSA İTALYA MAÇI CANLI İZLE

        Fransa İtalya maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler A Spor üzerinden mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

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        FRANSA İTALYA MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

        1. Fransa: 6 Puan (+2 Averaj)

        2. Belçika: 3 Puan (+1 Averaj)

        3. İtalya: 3 Puan (+1 Averaj)

        4. Türkiye: 0 Puan (-4 Averaj)

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