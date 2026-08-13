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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred için flaş transfer iddiası: Atletico Mineiro

        Fred için flaş transfer iddiası: Atletico Mineiro

        Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'ya geri dönüyor. Sarı Lacivertliler'in tecrübeli oyuncunun transferi için Atletico Mineiro'yla 2 milyon euro + 500 bin euro bonus karşılığında anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 20:48 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

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        Transfer dünyasının önde gelen isimlerinden Fabrizio Romano, Atletico Mineiro'nun Fred transferinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

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        Romano'nun haberine göre; Atletico Mineiro, Fred'in transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Transferin 2 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında gerçekleşeceği belirtildi.

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        Brezilyalı futbolcunun Atletico Mineiro ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve kontratta 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunacağı aktarıldı.

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        Romano ayrıca anlaşmanın, Fred'in menajeri Marcelo Pettinati ile Atletico Mineiro CEO'su Paulo Bracks arasında bugün yapılan görüşmelerin ardından tamamlandığını ifade etti.

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        FRED TARAFTARI SELAMLAMIŞTI

        Fred, Sturm Graz maçının ardından Fenerbahçe taraftarlarına "üçlü" çektirmiş ve tribünleri selamlamıştı.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da maç sonrası Fred'in geleceğiyle ilgili, "Yönetim ile Fred arasında bazı şeyler var. Bekleyelim, bakalım ne olacak? Futbolda her an her şey değişebilir." ifadelerini kullanmıştı.

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        FENERBAHÇE KARİYERİ

        2023 yazında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, sarı-lacivertli formayla 3 sezonda 125 maça çıktı. Brezilyalı orta saha bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, 21 asistlik katkı sağladı.

        Romano'nun son dakika bilgisiyle birlikte Fred'in Fenerbahçe'den ayrılığının artık resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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