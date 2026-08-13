Fred için flaş transfer iddiası: Atletico Mineiro

FRED TARAFTARI SELAMLAMIŞTI

Fred, Sturm Graz maçının ardından Fenerbahçe taraftarlarına "üçlü" çektirmiş ve tribünleri selamlamıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da maç sonrası Fred'in geleceğiyle ilgili, "Yönetim ile Fred arasında bazı şeyler var. Bekleyelim, bakalım ne olacak? Futbolda her an her şey değişebilir." ifadelerini kullanmıştı.