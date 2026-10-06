Spalletti, "Kenan Yıldız’ın her hareketi bir zeka parıltısı. Sistemi altüst eden bir oyuncu; kendisi bile sahadaki bir sonraki hamlesini önceden planlamıyor, o an karar veriyor. Antrenmanlarda rakibi hamlesini tahmin etse bile Kenan yine de çözüm üretebiliyor. Onu tanısanız bile durduramazsınız. Yarattığı beklenmedik durumlar ve oyun zekası açısından tam anlamıyla 'Kvara' ile karşılaştırılabilir. Sadece biraz daha düzenli oynamaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.