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        Haberler Spor Futbol Transfer İtalya Dünya devleri Kenan Yıldız için devreye girdi!

        Dünya devleri Kenan Yıldız için devreye girdi!

        İtalya Serie A ekibi Juventus'ta başarılı bir performans sergileyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız için önemli kulüpler devre girdi. Real Madrid, Bayern Münih ve Arsenal, genç yıldızı takibe aldı.

        Giriş: 06 Ekim 2026 - 18:17 Güncelleme:
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        İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Çizme'de yakaladığı çıkış sayesinde dünya devlerini peşine takıyor.

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        Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan 21 yaşındaki oyuncu için dikkat çeken kulüpler devreye girdi.

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        3 DEV KULÜP PEŞİNDE

        Corriere dello Sport'un haberine göre; Real Madrid, Bayern Münih ve Arsenal, Kenan Yıldız'ı transfer listelerine eklediler. Juventus’un Sözleşmesi 2030 yılında sona erecek Kenan'ın durumunu yakından takip ettikleri de belirtildi.

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        EN AZ 100 MİLYON EURO

        Milli futbolcu için İtalyan ekibinin en az 100 milyon euro seviyelerinde bir bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.

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        SPALLETTI'DEN KENAN'A ÖVGÜ

        Kenan Yıldız'ın teknik direktörü Luciano Spalletti geçtiğimiz günlerde 21 yaşındaki oyuncu için konuştu.

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        Spalletti, "Kenan Yıldız’ın her hareketi bir zeka parıltısı. Sistemi altüst eden bir oyuncu; kendisi bile sahadaki bir sonraki hamlesini önceden planlamıyor, o an karar veriyor. Antrenmanlarda rakibi hamlesini tahmin etse bile Kenan yine de çözüm üretebiliyor. Onu tanısanız bile durduramazsınız. Yarattığı beklenmedik durumlar ve oyun zekası açısından tam anlamıyla 'Kvara' ile karşılaştırılabilir. Sadece biraz daha düzenli oynamaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

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        SAHALARA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

        Geçirdiği ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecini sürdüren Kenan Yıldız'ın yaklaşık 3 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

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        #Kenan Yıldız
        #juventus
        #İtalya Serie A
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