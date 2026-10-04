Marcao'nun sakatlık laneti! 286 gün sonra yeniden...
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da kariyerini sürdüren Marcao, 286 gün sonra sakatlıktan dönerken; Aston Villa ile oynanan maçın 25. dakikasında yeniden sakatlandı.
Giriş: 04 Ekim 2026 - 14:24 Güncelleme:
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İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Marcao'nun sahalara dönüşü kısa sürdü...
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Brezilyalı stoper milli ara nedeniyle Aston Villa ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkarken; 25. dakikada sakatlık yaşadı.
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İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, Brezilyalı stoperin sağ ön uyluk kasında sakatlık tespit edildiği belirtlidi.
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286 GÜN SONRA DÖNMÜŞTÜ
Son olarak 20 Aralık 2025'te Real Madrid ile oynanan maçta forma giyen Marcao, 286 gün sonra sahalara dönmüştü. 30 yaşındaki defans oyuncusunun dönüşü, 25 dakika sürdü...
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2022 yazında Galatasaray'dan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya transfer olan Marcao, 4 sezonda 49 maçta 2 bin 973 dakika süre alabildi.
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