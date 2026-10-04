Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Marcao'nun sakatlık laneti! 286 gün sonra yeniden...

        Marcao'nun sakatlık laneti! 286 gün sonra yeniden...

        İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da kariyerini sürdüren Marcao, 286 gün sonra sakatlıktan dönerken; Aston Villa ile oynanan maçın 25. dakikasında yeniden sakatlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 14:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Marcao'nun sahalara dönüşü kısa sürdü...

        2

        Brezilyalı stoper milli ara nedeniyle Aston Villa ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkarken; 25. dakikada sakatlık yaşadı.

        3

        İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, Brezilyalı stoperin sağ ön uyluk kasında sakatlık tespit edildiği belirtlidi.

        4

        286 GÜN SONRA DÖNMÜŞTÜ

        Son olarak 20 Aralık 2025'te Real Madrid ile oynanan maçta forma giyen Marcao, 286 gün sonra sahalara dönmüştü. 30 yaşındaki defans oyuncusunun dönüşü, 25 dakika sürdü...

        5

        2022 yazında Galatasaray'dan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya transfer olan Marcao, 4 sezonda 49 maçta 2 bin 973 dakika süre alabildi.

        6
        ÖNERİLEN VİDEO
        #marcao
        #sevilla
        #sakatlık
        #galatasaray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        İran ABD'nin teklifine karşı ek hususları iletecek
        İran ABD'nin teklifine karşı ek hususları iletecek
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Ethem Özbora hayatını kaybetti
        Ethem Özbora hayatını kaybetti
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul!
        Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul!
        "ABD'den sınır dışı edildiği" iddiasına yalanlama
        "ABD'den sınır dışı edildiği" iddiasına yalanlama
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        AI depremi büyüyor!
        AI depremi büyüyor!
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        Saldalcıya "Kokmuş bir keçi var" dedi! Gemi pervanesi parçaladı sanıldı, vahşet çıktı!
        Saldalcıya "Kokmuş bir keçi var" dedi! Gemi pervanesi parçaladı sanıldı, vahşet çıktı!
        Birden bire ayrıldı
        Birden bire ayrıldı
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler