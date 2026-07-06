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        Haberler Spor Futbol Portekiz - İspanya maçı canlı yayın izle ekranı: Portekiz - İspanya maçı TRT 1 şifresiz izle

        Portekiz - İspanya maçı canlı yayın izle ekranı: Portekiz - İspanya maçı TRT 1 şifresiz izle

        2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu heyecanı Portekiz - İspanya karşılaşması ile devam ediyor. ABD'nin Texas eyaletindeki Arlington şehrinde bulunan AT&T Stadyumu'nda oynanacak mücadele çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek. İki Avrupa devini karşı karşıya getirecek kritik mücadele futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Portekiz - İspanya maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçı televizyonundan takip edemeyecek olan futbolseverler ise Portekiz - İspanya maçı canlı yayın izleme ekranını araştırıyor. Peki, Portekiz - İspanya maçı nasıl, nereden izlenir? İşte Portekiz - İspanya maçı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 20:44 Güncelleme:
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        1

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda Son 16 Turu heyecanı Portekiz ile İspanya arasında oynanacak dev mücadeleyle devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen iki ekip, çeyrek final bileti için kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler Portekiz - İspanya maçı TRT 1 canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Portekiz - İspanya canlı nasıl izlenir? İşte Portekiz - İspanya maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı...

        2

        PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Portekiz - İspanya maçı 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 22.00’de oynanacak.

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        PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Portekiz - İspanya maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        4

        PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        Portekiz ile İspanya arasındaki kritik Son 16 mücadelesi, ABD'nin Texas eyaletindeki Arlington şehrinde bulunan AT&T Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

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        PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

        Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1'in televizyon yayını üzerinden mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilecek. Ayrıca resmi dijital yayın platformları üzerinden de canlı yayın erişimi sağlanabilecek.

        PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        Portekiz, Son 16 Turu'na Hırvatistan'ı mağlup ederek yükselirken, İspanya ise Avusturya karşısında aldığı galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı. İki takım da çeyrek finale yükselerek turnuvada yoluna devam etmeyi hedefliyor. Kazanan ekip, Dünya Kupası'nda çeyrek final biletini alacak.

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