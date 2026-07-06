2026 FIFA Dünya Kupası'nda Son 16 Turu heyecanı Portekiz ile İspanya arasında oynanacak dev mücadeleyle devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen iki ekip, çeyrek final bileti için kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler Portekiz - İspanya maçı TRT 1 canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Portekiz - İspanya canlı nasıl izlenir? İşte Portekiz - İspanya maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı...