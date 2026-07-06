PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI || Dünya Kupası Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası’nda “erken final” olarak nitelendirilen Portekiz - İspanya son 16 turu mücadelesi bugün oynanacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmada, kupanın güçlü favorilerinden İspanya mı yoksa Cristiano Ronaldo’lu Portekiz mi tur atlayacak merak konusu. Kritik mücadele öncesinde maçın detayları ve olası senaryolar, futbol tutkunları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Dünya Kupası Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.