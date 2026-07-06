PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI || Dünya Kupası Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası'nda "erken final" olarak nitelendirilen Portekiz - İspanya son 16 turu mücadelesi bugün oynanacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmada, kupanın güçlü favorilerinden İspanya mı yoksa Cristiano Ronaldo'lu Portekiz mi tur atlayacak merak konusu. Kritik mücadele öncesinde maçın detayları ve olası senaryolar, futbol tutkunları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Dünya Kupası Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
Dünya Kupası’nda “erken final” olarak nitelendirilen Portekiz - İspanya son 16 turu mücadelesi bugün oynanacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmada, kupanın güçlü favorilerinden İspanya mı yoksa Cristiano Ronaldo’lu Portekiz mi tur atlayacak merak konusu. Kritik mücadele öncesinde maçın detayları ve olası senaryolar, futbol tutkunları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Dünya Kupası Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Portekiz ile İspanya’yı karşı karşıya getirecek 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesi, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Kritik randevu, turnuvanın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Dev karşılaşma, Türkiye’de futbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından ve tabii platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Mücadele, hem televizyon hem de dijital yayın aracılığıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.