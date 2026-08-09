Renato Veiga'dan Galatasaray ve transfer sözleri!
Hazırlık maçında Galatasaray ile karşılaşan Villarreal'in Portekizli stoperi Renato Veiga, maç sonu sarı-kırmızılıların kendisine teklif yapıp yapmadığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.
Giriş: 09 Ağustos 2026 - 10:40 Güncelleme:
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son özel maçında Villarreal'i sahasında ağırladı ve 2-1 mağlup oldu.
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Mücadele sonrası İspanyol takımının stoperi Renato Veiga, kendisine gelen transfer sorusuna yanıt verdi.
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"BİLMİYORUM"
Portekizli stoper, "Galatasaray'dan teklif aldın mı?" sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtı verdi.