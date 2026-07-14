Spartak Trnava - Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda? Spartak Trnava - Beşiktaş maçı canlı izle bilgisi
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampındaki hazırlık maçlarına devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip bu kez Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktörün yeni transferleri ve genç oyuncuları değerlendirmesi beklenen mücadele taraftarlar tarafından büyük ilgi görüyor. Mücadele için geri sayım sürerken Spartak Trnava - Beşiktaş hazırlık maçının başlama saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Spartak Trnava - Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Spartak Trnava - Beşiktaş hazırlık maçına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
Beşiktaş, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını Avrupa kampında sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, kamp programı kapsamında Spartak Trnava ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Teknik heyet, karşılaşmada hem yeni transferlerin hem de genç oyuncuların son durumunu görme fırsatı bulacak. Taraftarlar ise Spartak Trnava - Beşiktaş maçını canlı takip edebilmek için yayıncı kuruluş ve maç saatini araştırıyor. Peki, Spartak Trnava - Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Spartak Trnava - Beşiktaş maçı canlı izle bilgisi...
SPARTAK TRNAVA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Spartak Trnava ile Beşiktaş arasındaki hazırlık karşılaşması 14 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele TSİ 18.30'da başlayacak.
SPARTAK TRNAVA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Spartak Trnava - Beşiktaş maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SPARTAK TRNAVA - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE
Spartak Trnava - Beşiktaş hazırlık maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi S Sport'tan resmi dijital yayın platformlarından izleyebilecek.
BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE
Beşiktaş taraftarı, hazırlık maçında özellikle takıma yeni katılan isimlerin performansını merak ediyor. Teknik heyetin farklı oyuncu kombinasyonlarını denemesi beklenirken, genç futbolcuların da süre alması öngörülüyor.
Yeni sezon öncesi fiziksel durumun test edileceği karşılaşma, siyah-beyazlı ekibin lig ve Avrupa kupaları öncesindeki son provasına da önemli katkı sağlayacak.