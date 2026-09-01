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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Amed Sportif Faaliyetler Spor yazarları Amedspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

        Spor yazarları Amedspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Trabzonspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 09:37 Güncelleme:
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        Spor yazarları Amedspor-Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

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        "İYİ BİR GOLCÜYE İHTİYAÇ VAR"

        Levent Tüzemen (Sabah): Trabzon'da tutan şahaneydi ama atan Onuachu çok etkisizdi. Nijeryalı golcü rakip kale önünde top tutma konusunda duvar olamadı, ikili mücadeleleri kaybetti. Salah'a asist yapan Muçi, hırsıyla, çalışkanlığıyla ve attığı etkili şutlarla göz doldurdu. Aral Şimşir bence Saviolo'dan daha etkili oynuyor. Yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen Amed'li oyuncular, çok fazla pas hataları yapsalar da güçlü fizik yapıları ve dirençli mücadeleleri ile etkili oldu. Trabzon'un iyi bir golcüye ihtiyacı var. Teknik kalitesi tartışılmayan Salah'a Liverpool'daki gibi pas yapabilecek, oyuna Fabinho gibi akıl koyacak bir oyuncu alınması gerekir. Eğri oturalım doğru konuşalım, Amed maçı kazanmak için daha çok istekli ve coşkuluydu. Trabzonspor savunmasının anlık hatasını affetmeyip son dakikada 3 puanı aldılar.

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        "İYİ BİR SANTRFOR İSTE"

        Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Trabzonspor'da Muhammed Salah dışında sahada yüreğini ortaya koyan futbolcu yoktu! Tıpkı 4-0'lık Ferencvaros hezimetinde olduğu gibi. Bu takıma tam 14 yeni transfer yapıldı, hem de birbirinden kaliteli transferler. Yazık çok yazık! Süper Lig'e yeni çıkan Amed karşısında dökülen bir Trabzonspor izledik. Belli ki Fatih Tekke moralsiz ve stresli. Böyle durumlarda teknik heyeti güçlendirmek doğru hamle olabilir. Dört yıldır üst üste şampiyon olan Galatasaray'da Okan Buruk'un teknik heyet kadrosuna bir bakın. Bir elin nesi var, iki elin sesi var Fatih Tekke hocam. Sen de ekibini güçlendir ki yükün biraz hafiflesin. Yoksa işin çok zor hocam. Sakin kal hocam. Sakın panik yapma. Yardımcılarından destek al. Acil iyi bir santrfor iste yönetimden. Ayrıca potansiyelli yardımcı hocalar kat ekibine. Yoksa Avrupa'da Konferans Ligi'nde ve Süper Lig'de Trabzonspor'un işi çok zor.

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        "BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

        İskender Günen (Sabah): Ferencvaros maçından sonra moral kazanmak için Amed deplasmanından alınması gereken üç puan büyük önem taşımaktaydı. Ama bir başka gerçek var ki futbol kadronuz diğer takıma göre daha zengin olsa da ortaya koyacağınız mücadele ve takım birlikteliği büyük önem taşır. Amed gibi Süper Lig'e yeni çıkan takım karşısında oynanan oyun ve sonuç büyük bir hayal kırıklığı olsa gerek.

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        "BİR DAKİKA BİLE OYNATMA"

        Reha Kapsal (Sabah): Bu kadar vurdumduymazlık ve ruhsuzluk olur mu, pes valla. Şu maçta böyle kötü reaksiyon mu verilir. Bunu skordan bağımsız söylüyorum, onun için formanın hakkını kim vermiyorsa bir dakika bile oynatma sevgili hocam. Kimsenin gözünün yaşına bakma ve radikal kararı almanın tam zamanı. Neyin, nasıl olacağını ve olması gerektiğini ancak bazı oyuncular böyle anlayacak gibi görünüyor. Bunu da geç olmadan hayata geçirmek lazım. Takımın bu şoklamaya net ihtiyacı var.

        6
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        #Amedspor
        #süper lig
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