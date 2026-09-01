Spor yazarları Amedspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

"İYİ BİR SANTRFOR İSTE"

Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Trabzonspor'da Muhammed Salah dışında sahada yüreğini ortaya koyan futbolcu yoktu! Tıpkı 4-0'lık Ferencvaros hezimetinde olduğu gibi. Bu takıma tam 14 yeni transfer yapıldı, hem de birbirinden kaliteli transferler. Yazık çok yazık! Süper Lig'e yeni çıkan Amed karşısında dökülen bir Trabzonspor izledik. Belli ki Fatih Tekke moralsiz ve stresli. Böyle durumlarda teknik heyeti güçlendirmek doğru hamle olabilir. Dört yıldır üst üste şampiyon olan Galatasaray'da Okan Buruk'un teknik heyet kadrosuna bir bakın. Bir elin nesi var, iki elin sesi var Fatih Tekke hocam. Sen de ekibini güçlendir ki yükün biraz hafiflesin. Yoksa işin çok zor hocam. Sakin kal hocam. Sakın panik yapma. Yardımcılarından destek al. Acil iyi bir santrfor iste yönetimden. Ayrıca potansiyelli yardımcı hocalar kat ekibine. Yoksa Avrupa'da Konferans Ligi'nde ve Süper Lig'de Trabzonspor'un işi çok zor.