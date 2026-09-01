Spor yazarları Beşiktaş'ın Çorum FK galibiyetini değerlendirdi: Atanın tutanın iyi olacak!
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yı konuk eden Beşiktaş rakibini 6-2 mağlup etti. Spor yazarları Beşiktaş - Çorum FK maçını değerlendirdi.
"VAR MI BANA YAN BAKAN?"
Turgay Demir: "Vaaav… Kartal yürekliler! Ligin yenisi Çorumspor'u farklı yenerken tüm rakiplerine de sağlam bir mesaj verdi: GELİYORUZ! Beşiktaş adına harika bir oyundu. Vlahovic üç golle kalitesini gösterdi. Kaçırdıkları da oldu ama artık Beşiktaşlıların yüreğinde taht kurmuş durumda. Orkun Kökçü ise top ayağına geldiğinde oyunu hızlandırıyor, takımın temposunu belirliyor. Olaitan sahada bir an bile vazgeçmiyor; koşuyor, savaşıyor ve her maç üzerine koyuyor. İlhan Fakılı da sağ kanatta buluştuğu ilk topu sağ ayağıyla uzak köşeye bıraktı. Yeni transfer Poku ise daha ilk maçtan, "Ben de varım" mesajını verdi. Beşiktaş, derbi öncesi büyük sükse yaptı. Atılan gollerden daha önemlisi takım olarak verilen görüntüydü. Kartal, pençelerini açmış: "Var mı bana yan bakan?" diyor." (SABAH)
"ATANIN TUTANIN İYİ OLACAK!"
Sinan Vardar: "Maç öncesinde harika bir bayrak şov vardı. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Beşiktaş maça baskılı başladı ve Cerny ile öne geçti. İlk yarının sonunda Vlahovic penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Trossard ise benim için tam bir hayal kırıklığıydı. İkinci yarıda Diomande farkı bire indirse de Vlahovic yeniden sahneye çıktı ve hat-trick yaptı. Türkiye'ye son yıllarda gelmiş en kaliteli ayaklardan biri. Yıllarını futbola vermiş biri olarak söylüyorum; Vlahovic, Mario Gomez'i aratmaz. İlhan Fakılı ve Murillo da skora katkı verdi, Dolmabahçe'de gol yağmuru devam etti. Başlıkta da belirttiğim gibi; atanın ve tutanın iyi olunca sonuç böyle oluyor. Fenerbahçe maçı öncesi oldukça moral veren bir galibiyet oldu. Şimdi derbiye odaklanma zamanı..." (SABAH)
"BEŞİKTAŞ'TAN GOL YAĞMURU"
İbrahim Yıldız: Beşiktaş bu sezon farklı bir sistem ve anlayışla sahaya çıkıyor. Her maç bunu görmek mümkün. Yapılan transferler oyun planına uygun. Santrfor Vlahovic henüz hazır değil denildiği bir anda 3 gol atarak herkesi şaşırttı. Ceza sahasında bitirici bir oyuncu olduğunu gösterdi. Golü koklayan bir santrfor olduğunu gördük. Kapalı savunma arasında kalitesini gösteren vuruşlar yaptı. Cerny, Vlahovic (3) ve Murillo’nun golleri oyuna büyük renk kattı. Cerny özellikle ilk yarı beklenenden fazlasını yaptı. Yüksek performans sergiledi. Taraftar 90 dakika yerine oturamadı. İlk yarı 2-0 biten maçın ikinci yarısı görülmeye değerdi. Arka arkaya atılan goller oyuna heyecan getirdiği gibi fazlasıyla güzelleştirdi. Keyifli anlar yaşandı. Salih ve Olaitan yüksek efor ve performansları ile öne çıktı. Kaptan Orkun’un sarı kart gördüğü pozisyonda daha soğukkanlı olması gerekirdi. Siyah-Beyazlılar yarım düzine gol atarak kazanırken, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi büyük bir moral aldılar. Farklı kazanılan bir maç oyunculara özgüven kazandırdı şüphesiz. Bol gollü maç Beşiktaş’ın kazanma arzusunu ortaya koyması açısından önemliydi. Daha fazlasını atmak istemeleri takımın gücünü ve isteğini ortaya koydu. (Habertürk)
"KORKUN BEŞİKTAŞ'TAN"
Fatih Doğan: "Futbol adına muhteşem bir maç izledik. Sahada tabelaya yazılan 8 gol, iptal edilen 2 gol ve direkten dönen 3 top vardı. Yeni sezonun en iyi maçlarından biriydi. Vlahovic üç golle üç puanın başrol oyuncusu olurken hem kendi öz güvenini hem de takımın öz güvenini sahaya koydu. Ceza sahasında doğru yerde olması, fizik gücü ve fırsatları gole çevirmesi, Beşiktaş'ın neden onu transfer ettiğinin kısa bir özeti gibiydi. Olaitan ve Orkun dinamizmleriyle, Trossard ve Cerny üretkenlikleriyle öne çıktı. Murillo da yaptığı bindirmelerle dikkat çekti. Beşiktaş zaman zaman savunma arkasında alarm verse de bulduğu pozisyonları skora çevirdi ve oyunun kontrolünü yeniden aldı. Siyah-beyazlılar, derbi öncesi hem moral hem de psikolojik üstünlük kazandı. Mesaj açık; Korkun Beşiktaş'tan." (SABAH)
"DERBİYİ TEHDİDE DÖNÜŞTÜRDÜ"
Atilla Gökçe: "Gol atmakta zorlanan, baskılı oyunuyla rakiplerini bunaltan Beşiktaş, ikinci yarıdaki coşkulu ve hızlı golleriyle Kadıköy’deki derbide buluşacağı Fenerbahçe’ye gözdağı verdi. 6 gollü galibiyetin baş aktörü, üç gol atan Vlahovic’ti. Hediye paketi gibi bir maçtı. Oysa başlangıçta tedirginlik yaratan bir oyun vardı. Beşiktaş pas yaparken sık sık top kaybediyor, Çorum’a geçiş fırsatları veriyordu. Vlahovic’e iki stoperle adeta pranga vurulurken bu sıkıntıyı Cerny’nin golü çözdü. Vlahovic de penaltıyla rahatladı ve ardından gollerin baş aktörü oldu. Beşiktaş, top kayıplarıyla başladığı sıkıntılı oyunu adeta gösteriye dönüştürdü. Bence bu maç derbi için gözdağını da aştı, tehdide dönüştü. Şimdi doya doya izlemeyi umduğum Kadıköy’deki derbiyi bekliyorum." (MİLLİYET)
"DERBİ ÖNCESİ GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI"
Bilal Meşe: "Italiano’nun sahaya sürdüğü 11 dengeli ve güven vericiydi. İtalyan hoca bu kez taşlarla fazla oynamadı, karşılığını da fazlasıyla aldı. Kartal, oturmuş kadrosuyla Çorum’u adeta gol yağmuruna tuttu ve Fenerbahçe derbisi öncesinde gövde gösterisi yaptı. Beni asıl şaşırtan Vlahovic oldu. Daha önce performansı arzulanan seviyede değildi ancak bu kez hat-trick yaparak kalitesini ortaya koydu. Yeter ki pozisyon bulsun; sağ, sol fark etmiyor, affetmiyor. Sadece attığı gollerle değil, savunmaya kadar gelip arkadaşlarına destek vermesiyle de farkını gösterdi. Vlahovic, Cerny, İlhan ve Murillo golleriyle farklı galibiyetin başrolünü oynadı. Kartal, derbi öncesinde hem moral depoladı hem de güçlü rakibine gözdağı verdi." (MİLLİYET)
"BU SEZON BEŞİKTAŞ ÇOK FARKLI"
Hilmi Türkay: "Beşiktaş bu sezon çok farklı. Başkan Serdal Adalı kesenin ağzını açtı, çok sayıda yıldız geldi ve hedef büyük. Siyah-beyazlılar, Çorum FK karşısında aldığı 6 gollü galibiyetle taraftarına önemli bir mesaj verdi. Gecenin özel ismi ise Vlahovic’ti. 1, 2 derken 3 golle yıldızlaştı. Beşiktaş’ın özlenen forveti olduğunu gösterdi, daha çok iş yapacağını ispatladı. Maçın hakemi Çağatay Hoca ise eleştirilerin odağındaydı. Penaltı pozisyonunda “Oynayın” kararı verdi, VAR müdahalesiyle karar değişti. Her hafta hakem hatalarını konuşuyoruz; bu görüntülerin tartışılması kaçınılmaz." (CUMHURİYET)