Spor yazarları Beşiktaş'ın Çorum FK galibiyetini değerlendirdi: Atanın tutanın iyi olacak!

"ATANIN TUTANIN İYİ OLACAK!"

Sinan Vardar: "Maç öncesinde harika bir bayrak şov vardı. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Beşiktaş maça baskılı başladı ve Cerny ile öne geçti. İlk yarının sonunda Vlahovic penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Trossard ise benim için tam bir hayal kırıklığıydı. İkinci yarıda Diomande farkı bire indirse de Vlahovic yeniden sahneye çıktı ve hat-trick yaptı. Türkiye'ye son yıllarda gelmiş en kaliteli ayaklardan biri. Yıllarını futbola vermiş biri olarak söylüyorum; Vlahovic, Mario Gomez'i aratmaz. İlhan Fakılı ve Murillo da skora katkı verdi, Dolmabahçe'de gol yağmuru devam etti. Başlıkta da belirttiğim gibi; atanın ve tutanın iyi olunca sonuç böyle oluyor. Fenerbahçe maçı öncesi oldukça moral veren bir galibiyet oldu. Şimdi derbiye odaklanma zamanı..." (SABAH)