SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2026-2027 yeni sezon ne zaman başlıyor? Süper Lig fikstür çekimi
Yaz döneminin gelmesi ve liglerin tatile girmesiyle birlikte milyonlarca futbolseverin gündeminde "Süper Lig ne zaman başlıyor?" sorusu yer almaya başladı. Özellikle fikstür kura çekimi de taraftarların yakından takip ettiği konular arasında öne çıkıyor. Peki, 2026-2027 yeni sezon ne zaman başlıyor? Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
Yaz döneminin gelmesi ve liglerin tatile girmesiyle birlikte milyonlarca futbolseverin gündeminde “Süper Lig ne zaman başlıyor?” sorusu yer almaya başladı. Özellikle fikstür kura çekimi de taraftarların yakından takip ettiği konular arasında öne çıkıyor. Peki, 2026-2027 yeni sezon ne zaman başlıyor? Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı resmi duyuruya göre, Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu yaz aylarının ortasında başlayacak. Yeni sezonun ilk hafta karşılaşmaları 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği sezonun açılış maçı ise 14 Ağustos Cuma akşamı gerçekleştirilecek.
SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Takımların sezon boyunca izleyeceği programı netleştirecek fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da yer alan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak. Kulüp temsilcilerinin de hazır bulunacağı bu önemli organizasyonun, Temmuz ayının ikinci haftasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.