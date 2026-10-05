Fransa: 4 - Belçika: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
UEFA Uluslar A Ligi 4. haftasında Fransa sahasında Belçika'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 geriden gelerek 4-1 kazandı ve liderliğini sürdürdü. İşte Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları...
UEFA Uluslar A Ligi 4. hafta karşılaşmasında Fransa ile Belçika kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Belçika'nın golünü 35. dakikada Dodi Lukebakio kaydederken; Fransa bu gole 77. dakikada Desire Doue, 81'de Rayan Cherki, 88 ve 90+1. dakikalarda ise Michael Olise'yle karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Fransa 10 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Belçika ise 6 puanda kaldı.
Ligin 5. haftasında Fransa 12 Kasım Perşembe günü deplasmanda İtalya'yla karşılaşacak. Yine aynı tarihte Belçika ise Türkiye deplasmanında sahne alacak.
A Ligi 1. Grup güncel puan durumu:
Fransa - 4 maç - 10 puan
İtalya - 4 maç - 7 puan
Belçika - 4 maç - 6 puan
Türkiye - 4 maç - 0 puan
UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde:
A LİGİ
1. Grup:
İtalya-Türkiye: 3-1
Fransa-Belçika: 4-1
B LİGİ
2. Grup:
Kuzey İrlanda-Gürcistan: 0-0
Ukrayna-Macaristan: 1-2
4. Grup:
Bosna Hersek-Polonya: 1-0
Romanya-İsveç: 0-1
C LİGİ
2. Grup:
Kıbrıs Rum Kesimi-Letonya: 2-1
Karadağ-Ermenistan: 0-0