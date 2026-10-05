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        Haberler Spor Futbol Fransa: 4 - Belçika: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Fransa: 4 - Belçika: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        UEFA Uluslar A Ligi 4. haftasında Fransa sahasında Belçika'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 geriden gelerek 4-1 kazandı ve liderliğini sürdürdü. İşte Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 23:42 Güncelleme:
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        Fransa geriden geldi, Belçika'yı dağıttı!

        UEFA Uluslar A Ligi 4. hafta karşılaşmasında Fransa ile Belçika kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Belçika'nın golünü 35. dakikada Dodi Lukebakio kaydederken; Fransa bu gole 77. dakikada Desire Doue, 81'de Rayan Cherki, 88 ve 90+1. dakikalarda ise Michael Olise'yle karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından Fransa 10 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Belçika ise 6 puanda kaldı.

        Ligin 5. haftasında Fransa 12 Kasım Perşembe günü deplasmanda İtalya'yla karşılaşacak. Yine aynı tarihte Belçika ise Türkiye deplasmanında sahne alacak.

        A Ligi 1. Grup güncel puan durumu:

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        Fransa - 4 maç - 10 puan

        İtalya - 4 maç - 7 puan

        Belçika - 4 maç - 6 puan

        Türkiye - 4 maç - 0 puan

        UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde:

        A LİGİ

        1. Grup:

        İtalya-Türkiye: 3-1

        Fransa-Belçika: 4-1

        B LİGİ

        2. Grup:

        Kuzey İrlanda-Gürcistan: 0-0

        Ukrayna-Macaristan: 1-2

        4. Grup:

        Bosna Hersek-Polonya: 1-0

        Romanya-İsveç: 0-1

        C LİGİ

        2. Grup:

        Kıbrıs Rum Kesimi-Letonya: 2-1

        Karadağ-Ermenistan: 0-0

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        #Fransa
        #türkiye
        #belçika
        #italya
        #UEFA Uluslar Ligi
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