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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

        Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

        Galatasaray Kulübünün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 09:37 Güncelleme:
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        G.Saray'da divan kurulu toplantısı yarın!

        Galatasaray Kulübünün Ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

        Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

        Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide yıllık mali tablolar ile özet yönetsel-sportif faaliyet raporları yönetim kurulu tarafından sunulacak.

        Denetim kurulu da söz konusu raporlarla ilgili tespit ve incelemelerini üyelerle paylaşacak.

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        #galatasaray
        #divan kurulu
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