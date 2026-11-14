Galatasaray'da Samsunspor mesaisi!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Giriş: 14 Kasım 2026 - 15:25 Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile 21 Kasım Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulühten yapılan açıklamaya göre dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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